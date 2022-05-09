Tekirdağ'da uyuşturucuya 9 gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucuya 9 gözaltı

09.05.2022 15:33
Tekirdağ'da uyuşturucuya 9 gözaltı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bazı mahallelerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bazı mahallelerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde uyuşturucuya yönelik çalışmaları sürdürüyor. İlçeye bağlı Aydoğdu, Altınova ve Bahçelievler Mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonda, durdurulan bazı araçlardaki aramalarda 3 gram esrar, 20 ecza hap, 3 gram bonzai ve 4 gram metamfetamin ele geçirilirken, olaylara ilişkin toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu konularına ilişkin 9 kişiyle ilgili inceleme işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucuya 9 gözaltı - Son Dakika


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