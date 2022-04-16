Tekirdağ'da yaklaşık 4 bin kişi gönül sofrasında buluştu - Son Dakika
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Tekirdağ'da yaklaşık 4 bin kişi gönül sofrasında buluştu

16.04.2022 23:07
Tekirdağ'da yaklaşık 4 bin kişi gönül sofrasında buluştu

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönül Sofraları" programında yaklaşık 4 bin kişi iftar yaptı.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönül Sofraları" programında yaklaşık 4 bin kişi iftar yaptı.

Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, iftar öncesi masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

Yüksel, yaptığı konuşmada, geleneksel hale gelen iftarlar kapsamında her gün başka bir mahallede bir araya geldiklerini söyledi.

İftarlarda vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yüksel, "Salgın nedeniyle ara verdiğimiz iftarlarımıza devam ediyoruz. Yeniden çok kalabalık katılımlı, binlerce kişinin olduğu iftarlarımız oluyor. Ramazanın sonuna kadar 100 bin kişiyle gönül sofralarında buluşmak istiyoruz. Gönül sofralarında buluşmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa belediye başkan yardımcıları da katıldı.

İftardan sonra Hacivat-Karagöz gösterisinin ardından, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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Cüneyt Yüksel, Tekirdağ, Hürriyet, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yaklaşık 4 bin kişi gönül sofrasında buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da yaklaşık 4 bin kişi gönül sofrasında buluştu - Son Dakika
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