Tekirdağ'da Yangın ve Cinayet Soruşturması - Son Dakika
Tekirdağ'da Yangın ve Cinayet Soruşturması

12.01.2026 11:07
Binnaz Eriş'in bıçaklanarak ölümüyle ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangının ardından bıçaklanmış halde ölü bulunan Binnaz Eriş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, üç gün önce Hürriyet Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde yapılan incelemede Binnaz Eriş'in bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi. İlk tespitlerde, cinayetin ardından delilleri yok etmek amacıyla evde yangın çıkarıldığı değerlendirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Elde edilen deliller doğrultusunda Binnaz Eriş'in kardeşinin kızı olduğu öğrenilen İ.Ç. ile eşi C.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlıların polis aracından arkadan kelepçeli şekilde indirildikleri, adliye girişinde basın mensuplarının sorularına ise yanıt vermedikleri görüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3-sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

