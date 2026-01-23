Tekirdağ\'da Yoğun Sis Ulaşımı Engelledi

Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.
Gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, kenti Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.
Trafik ekipleri, bazı noktalarda dikkatli olmaları yönünde sürücüleri uyardı.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
