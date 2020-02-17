Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Çerkezköy Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi öğrencileri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ni (TNKÜ) ziyaret etti.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Çerkezköy Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi öğrencileri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ni (TNKÜ) ziyaret etti.

TNKÜ'den yapılan açıklamada, öğretmenlerinin de eşlik ettiği öğrencilere, üniversite hakkında bilgiler verildiği belirtildi.


Açıklamada, ziyarette öğrencilerin üniversitedeki çeşitli birimlerini gezdikleri belirtilerek, "Tıp Fakültesi Anatomi ve Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alan öğrencilere tıp eğitiminin içeriği ile ilgili de açıklamalarda bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

ADD Tekirdağ Şube Başkanı Gürkan'dan, Ünsal'a ziyaret

Atatürkçü Düşünce Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Servet Gürkan ve beraberindeki heyet Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada Ünsal'ın belediye çalışmaları hakkında Gürkan'a bilgiler verdiği belirtildi.

Açıklamada Ünsal'ın ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Gürkan'a teşekkür ettiği kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:14 Kaynak: AA
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