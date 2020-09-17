Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesi ekipleri ilçe genelinde gerçekleştirdiği temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildiğini söyledi.

Sarıkurt, ilçeyi kapsayan çalışmalar sayesinde görüntü kirliliği oluşturan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının da vatandaşların talebi üzerine katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti karşılığında Çorlu Belediyesi ekiplerince temizlendiğini belirtti.

Marmaraereğlisi'nde doğal gaz hattı çalışmaları sürüyor

Marmaraereğlisi ilçesinde, doğal gaz hattı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, ikinci derece sit alanı olan Cedid Ali Paşa Mahallesi sahil mevkisinde yaşayan vatandaşların doğal gaza kavuşması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Marmaraereğlisi Belediyesi öncülüğünde yapılan girişimlerle çalışmalarına başlanılan doğal gaz hattı uygulamalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Başkan Ata, ilçede doğal gazsız bölgenin kalmayacağını da ifade etti.

Ulaş Halk Bahçesi projesinin yapımına başladı

Ergene Belediyesi tarafından yapılacak olan Ulaş Halk Bahçesi projesinin yapım işine başlandı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, göreve geldikleri ilk yıldan itibaren Ergene'ye yeni park ve yeşil alanlar kazandırdıklarını söyledi.

Ulaş Mahallesi'ne yeni bir park kazandıracaklarını belirten Başkan Yüksel, yapılacak olan projenin vatandaşa sosyal zaman geçirecek alan yaratacağını kaydetti.

Yüksel, Çınar 4. 5. ve 6. sokaklar arasında kalan 1150 metrekare park alanında Ulaş Halk Bahçesi projesinin başladığını ifade etti.