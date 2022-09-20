Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

20.09.2022 23:06
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kavakçeşme Mahallesi'nde yolda yürüyen E.E'ye (52) otomobilin çarpıp kaçtığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri E.E'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından E.E'nin cenazesi Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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