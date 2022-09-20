Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kavakçeşme Mahallesi'nde yolda yürüyen E.E'ye (52) otomobilin çarpıp kaçtığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri E.E'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından E.E'nin cenazesi Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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