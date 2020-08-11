TEKİRDAĞ Suyunu kestikleri tarihi çeşmeyi tahrip ederek define aradılar - Son Dakika

TEKİRDAĞ Suyunu kestikleri tarihi çeşmeyi tahrip ederek define aradılar

Suyunu kestikleri tarihi çeşmeyi tahrip ederek define aradılarTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 200 yıl önce yapılan ve çevresinde höyük bulunan Tabak Çeşmesi, defineciler tarafından tahrip edildi.

Suyunu kestikleri tarihi çeşmeyi tahrip ederek define aradılar

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 200 yıl önce yapılan ve çevresinde höyük bulunan Tabak Çeşmesi, defineciler tarafından tahrip edildi. Defneciler, önce suyunu kestikleri çeşmenin altında 3 metrelik çukur kazarak define aradı.

Malkara'nın kırsal Sarnıç Mahallesi Poça Köprüsü mevkiinde bulunan 200 yıllık Tabak Çeşmesi defineciler tarafından tahrip edildi. 'Tarihi ve eski çeşmelerin altında define var' söylentisi üzerine kimliği belirsiz kişiler, çeşmenin önce akan suyunu kesip, taşlarını kırdıktan sonra altında yaklaşık 3 metrelik çukur kazıp define aradı. Çeşmenin yakınlarında bulunan 5 höyük de defineciler tarafından 4'üncü kez tahrip edildi.

'ÇEŞMENİN ÖNCE SUYUNU KESİP SONRA DEFİNE ARAMIŞLAR'

Sarnıç Mahallesi sakinlerinden Muammer İşcan (68), çeşmenin yaklaşık 200 yıllık olduğunu belirterek, Suyu çok güzel bu çeşmeyi herkes bilir, suyu da gür akar. Çeşmeye 1970 yılında tadilat yapıldı, ancak 5 gün önce çeşmenin suyu birden kesildi. Biz bunu havanın sıcaklığına yorumladık. Birden çeşmenin yalaklarının da boşalması bizi tedirgin etti. Tahminimiz 5-6 kişilik bir ekiple çeşmeyi bu hale getirdiler. Yaklaşık 2.5 ile 3 metreye yakın derinlikte define kazısı yapmışlar. Balyozlarla çeşmenin betonlarını kırmışlar. Bu çeşmenin değeri belli değil. Bunu bu hale getirenler çeşmeye çok yazık etmişler. Ben bu duruma çok üzüldüm. Böyle tarihi yerleri neden bu hale getirirler. Bu çeşme hayvana da insana da doğaya da hizmet ediyordu. Böyle çeşmeleri insanlar hayır için yapmakta yarışıyor, defineciler de tahrip etmekte yarışıyor dedi.

Bölgenin 4'üncü kez defineciler tarafından kazıldığını söyleyen İşcan, Daha önce de çeşmenin üzerini kazdılar, şimdi de altını kazdılar. 5 yıl önce çeşmenin üzerini kazanları yakaladım, bağırınca kaçtılar. Bir de buraya bazı defineciler gelip bana burası, 'Poça Köprüsü mü, o yer burası mı' diye sordular. Burada ayrıca 5 tane höyük var. Defineciler bu höyükleri her zaman kazıyorlar. Defineciler buraları artık talan etmeye başladı. Mart ayında da bu höyükleri kazdılar. Yetkililer buraları gözetim altına alsınlar. Definecilerin elinden kurtarsınlar dedi.

'SABAHA KADAR KAZIYORLAR, SONRA HAVA ALIP GİDİYORLAR'

Tarihi çeşmenin altında define olduğu yönündeki söylentilerin yalan olduğunu ve kimsenin inanmamasını isteyen Kemal Sever, Defineciler de buna inanıyorlar, başlıyorlar kazmaya her yeri. Sabaha kadar sonra kazı yapıyorlar. Aslında buralarda para yok. Biri bir yalan atıyor 'burada para bulunmuş' diye, inanıyorlar hemen defineciler. Sonra kazıp kazıp hava alıp gidiyorlar diye konuştu.

TEKİRDAĞ Suyunu kestikleri tarihi çeşmeyi tahrip ederek define aradılar

Malkara, Sarnıç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:28

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ Suyunu kestikleri tarihi çeşmeyi tahrip ederek define aradılar - Son Dakika
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