Tekke: Değerli 2 puan kaybettik

31.01.2026 00:28
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor beraberliği sonrası yaptığı açıklamada, çok değerli 2 puan kaybettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Üzücü bir akşam. Çok değerli 2 puan kaybettik. Maçın ilk yarısındaki oyuna göre bu kayıp normaldi, ancak ikinci yarıdaki oyun, istediklerimizi yapabilmek, kaçırdığımız penaltıyla skorun bize dönme şansı vardı. Fakat bugün olmadı, bazen böyle oluyor. Bugün ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı. Antalyaspor'u tebrik ederim 1 puan aldılar ama biz çok değerli 2 puan kaybettik" dedi.

Hafta içi kupa ve ardından hafta sonu deplasmanda güçlü bir takımla mücadele edeceklerini belirten Tekke, "Maç maç gitmek zorundayız. Maçtan boynumuz öne eğik değil, dik bir şekilde ayrılıyoruz ama daha kaliteli işler çıkartmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Oyun çok fazla durdu"

Hakem kararları ilgili gazetecilerin soruları yanıtlayan Tekke, "Saha içerisindeki penaltıları izlemedim, bir şey söyleyemem. Onlar da VAR'dan zaten geri geldiler. Bekleyen takımların zamanı geçirme, özellikle aut atışlarında ilk yarı ve ikinci yarı çok oldu. Oyun çok fazla durdu. Bize veya rakibe fark etmiyor. Oyunu durdurmak isteyen takım durduruyor. Saat işareti yapılıyor ama çok böyle gerçeğe yakın olmuyor. Sadece bu maç için değil" dedi.

Karşılaşmada yedikleri gol ve kaçırdıkları penaltıyı talihsiz olarak değerlendiren Tekke, 90 dakikanın bu şekilde tarif edilmemesi gerektiğini söyledi. Tekke, "İstatistikler, oyun ve yapılanlar ortada ama özellikle yetenekli oyuncularımızın biraz daha ön plana çıkması lazım. Büyük takımlar açısından bu istatistiklerin daha fazla olması lazım. Yoksa deplasmanda geriden gelmişsiniz, bu şans gelmiş size ve penaltı gol olsa belki biraz daha rahatlayacaktık. Üretkenlikte ön bölgede üretememe, daha az üretme, daha çok üretirsek daha iyi olacak hissiyatı takımımda var. Bunu geliştirmek için çalışıyoruz. Ama bu bizim sorunumuz" ifadelerine yer verdi.

Transfer dedikodularının oyuncuları etkileyip etkilemediği konusunda soruyu da yanıtlayan Tekke, "Etkiliyor mu bilmiyorum. Oyuncularımız değerli oyuncular. Bayağı bir zamandır oyuncularımız izlenip isteniyor. Sadece bizim oyuncular açısından değil, artık dünyada her maç, her oyuncunun her anı istatistiği tutulan, rakamlara dökülen, asla karanlık bir bilgi bırakmayan bir sistemin içerisindeyiz. Dolayısıyla oyuncular da bunları biliyor. Yapılan bazı absürt haberlerin oyuncuların kafasını karıştırabileceğine ben ihtimal vermiyorum. Çünkü istek ve arzu üst seviyede sadece problem biraz daha özgüven diyebiliriz, bu da bize kalıyor" dedi. - ANTALYA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.