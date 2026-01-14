Tekke: Transfer Süreci Zor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tekke: Transfer Süreci Zor

Tekke: Transfer Süreci Zor
14.01.2026 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ara transferde zorluklar yaşadıklarını belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ara transferde istedikleri gibi oyuncu almanın zor olduğunu belirterek çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Tekke, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 6-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir dönem İstanbulspor'u çalıştıran Tekke, "Yine eski dostlarla bir arada olmak, bu statta futbol oynamak, burada bulunmak, eski anıların canlanmasını sağladı. İstanbulspor, benim için asla unutulmayacak izler taşıyor. Her zaman kalbimizde olacak. Benim dönemimden kalan çok oyuncu var. Onlara da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Maç hakkında fazla konuşmak istemediğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Müsabakada 11'e 11 oynanan futboldan memnun değilim. Rakibimizin çok eksiği vardı ancak eksik gibi oynamadılar. Gol yemememiz gerekiyordu. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Her hafta aynı şeyleri konuşmaktan yoruldum. Hemen bu maçı unutup, galibiyeti çok abartmadan Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçına hazırlanacağız. Kocaelispor deplasmanıyla ikinci yarıya başlayacağız. Bizim için ligin ikinci yarısı, ilk yarısından zor olacak. Buna hazırlanmamız gerek." diye konuştu.

Fatih Tekke, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Dün başkanımız ve yöneticilerimizle konuştuk. Gayet olumluydu. Daha önce konuşup, hemfikir olduğumuz süreci değerlendirdik. Herkesin çabası var. Herkes takımda neler olması, hangi bölgelere kimlerin alınması gerektiğini biliyor. Ancak transfer sadece hoca ve yöneticilerin istemesiyle olmuyor. Koşulların oluşması, alternatiflerinizin olması gerek. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Biraz daha zaman var. Beklediğimiz ve temasta olduğumuz oyuncular var. Devre arası transferde istediğiniz oyuncuyu bulmak kolay değil. Biz bunun zorluğunu yaşıyoruz. Trabzonspor'un menfaatleri dolgusunda faydalı olacak, yatırıma dönüşecek oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Sezon başından beri bu çalışmalar sürüyor. Mevcut kadroda olan oyuncular gibi bize, kendilerine ve oyuna değer katacak oyuncular arıyoruz. Süreç devam ediyor."

İlyas Öztürk: "Oyuncumuz atıldıktan sonra dengeler çok değişti"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, 54. dakikada Kerem Ay'ın kırmızı kart görmesinin dengeleri değiştirdiğini söyledi.

Müsabakanın ilk yarısında istedikleri futbolu sahaya yansıttıklarını aktaran Öztürk, "İlk yarıda istediğimiz gibi oynadık. İkinci yarı oyuncumuz atıldıktan sonra dengeler çok değişti. Trabzonspor'a karşı eksik oynamak kolay değil. Direnç göstermeye çalıştık ama olmadı. Cezalı ve sakat oyuncularımız var. O yüzden maça tam kadro olarak çıkamadık. Bundan sonra kendi ligimize odaklanacağız. Önümüzdeki hafta Keçiörengücü maçıyla devam edeceğiz. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Fatih Tekke, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekke: Transfer Süreci Zor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı Kazdağları'nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar

22:13
Danimarka Dışişleri Bakanı’ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumu var
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var
21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
21:11
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
21:02
Fenerbahçe’ye Musaba’dan kötü haber
Fenerbahçe'ye Musaba'dan kötü haber
20:48
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
20:09
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 22:28:43. #7.11#
SON DAKİKA: Tekke: Transfer Süreci Zor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.