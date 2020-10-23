Teknikerler "oda" olma taleplerini Kurtulmuş'a iletti - Son Dakika

Teknikerler "oda" olma taleplerini Kurtulmuş'a iletti

23.10.2020 19:15
Teknikerler

Teknikerler Derneği Genel Başkanı Murat Çatalcam, 61 yıldır faaliyet gösteren Teknikerler Derneği'nin (TEKDER) "oda" statüsü kazanması talebini AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a iletti.

Teknikerler Derneği Genel Başkanı Murat Çatalcam, 61 yıldır faaliyet gösteren Teknikerler Derneği'nin (TEKDER) "oda" statüsü kazanması talebini AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a iletti.

TEKDER Genel Başkanı Murat Çatalcam, derneğin "oda" statüsü kazanması ile teknikerler ve yüksek teknikerlerin sorunları ile çözüm yollarını içeren dosyayı AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a sundu. TEKDER Genel Başkanı Çatalcam ziyarete ilişkin olarak yaptığı basın açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Derneğimize 'oda' statüsü kazandırılması başta olmak üzere, tekniker ve yüksek teknikerlerin sorunlarını ve çözümlerini içeren dosyayı AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a sunduk. Geride bıraktığı 61 yıldır mazisiyle Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarının başında gelen Derneğimiz Genel Merkezi tarafından AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret ettik. Genel Başkan Murat Çatalçam başkanlığındaki bir heyet tarafından gerçekleştirilen ziyarette, 'oda' olma talebimiz başta olmak üzere, tekniker ve yüksek teknikerlerin sorunlarını ve çözümlerini içeren dosyayı Numan Kurtulmuş'a sunduk. Bilindiği üzere ülkemizin 2023 kalkınma hedeflerine ulaşmasında, tüm sektörlerin nitelikli ara insan gücünü oluşturan Teknikerler ve onların mezun olduğu Meslek Yüksek Yüksek Okullarımız (MYO) büyük önem arz etmektedir. Ancak sayıları 5 milyona ulaşan teknikerlerimizin birikmiş sorunlarının çözümü artık dernek çatısı altında mümkün olmamaktadır. Sektör paydaşlarımı mimar-mühendislerin odaları mevcutken, bizim dernek statüsüyle faaliyette bulunmamız eşitlik ve hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Nitekim Teknikerlere Şantiye Şefliği yetkisi veren yönetmelik, Mimarlar ve Mühendisler Odası'nın başvurusu üzerine Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Sayın Kurtulmuş'u ziyaretimizde de Sayın Cumhurbaşkanımızın Çoklu Baro Sistemi gibi Çoklu Meslek Kuruluşları oluşturulmasına yönelik talimatlarına işaret edilerek, bu kapsamda derneğimize de 'oda' statüsü kazandırılması talep edilmiştir. Derneğimize ilgisi ve talebimize olan müspet yaklaşımı nedeniyle tüm teknikerler adına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a teşekkür ediyoruz. TEKDER olarak hedefimiz; eşit ve adil şartlarda kendi geleceğimizi kendimiz tayin edebilmektir. Derneğimiz oda olsun, hak yerini bulsun." - ZONGULDAK

Teknikerler oda olma taleplerini Kurtulmuş'a iletti

Numan Kurtulmuş, AK Parti, toplum, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Teknikerler 'oda' olma taleplerini Kurtulmuş'a iletti - Son Dakika

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