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TEKNOFEST'de yerli hava araçların damga vurduğu "Milli Kanatlar" şovu nefes kesti - Son Dakika

TEKNOFEST'de yerli hava araçların damga vurduğu "Milli Kanatlar" şovu nefes kesti

25.09.2021 20:58

TEKNOFEST'in beşinci gününde "Milli Kanatlar" uçuş gösterisi nefesleri kesti. Yerli üretim hava araçların damga vurduğu şovda GÖKBEY, ATAK helikopterleri, eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürkuş, Bayraktar TB2, AKINCI TİHA, AKSUNGUR ve F-16 kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin beşinci gününde yerli ve milli imkanlarla üretilen hava araçlarının yaptığı "Milli Kanatlar" uçuş gösterisi nefesleri kesti.

TEKNOFEST'de yerli hava araçların damga vurduğu 'Milli Kanatlar' şovu nefes kesti

YERLİ ARAÇLAR BÜYÜLEDİ

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST'deki katılımcıların heyecanla izlediği gösteride TUSAŞ tarafından üretilen genel maksat helikopteri GÖKBEY, ATAK helikopterleri, eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürkuş, Bayraktar TB2, AKINCI TİHA, AKSUNGUR ve F-16 kullanıldı. Yaklaşık 40 dakika süren gösteriyle birlikte Solotürk ve Türk Yıldızları'nın şovu da beğeniyle takip edildi.

TEKNOFEST'de yerli hava araçların damga vurduğu 'Milli Kanatlar' şovu nefes kesti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE AZİZ SANCAR DA GÖSTERİYİ İZLEDİ

TEKNOFEST'in beşinci gününde etkinliği katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı konuşmanın ardından "Milli Kanatlar" gösterisini izlemek üzere tribünlere geçti. Erdoğan, Nobel ödüllü Türk Bilim adamı Aziz Sancar ve öğrencilerle birlikte yerli ve milli teknoloji ile yapılan insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlerin gökyüzünde gerçekleştirdiği şovu ilgiyle izledi.

TEKNOFEST'de yerli hava araçların damga vurduğu 'Milli Kanatlar' şovu nefes kesti
TEKNOFEST'de yerli hava araçların damga vurduğu 'Milli Kanatlar' şovu nefes kesti
TEKNOFEST'de yerli hava araçların damga vurduğu 'Milli Kanatlar' şovu nefes kesti
TEKNOFEST'de yerli hava araçların damga vurduğu 'Milli Kanatlar' şovu nefes kesti
TEKNOFEST'de yerli hava araçların damga vurduğu Milli Kanatlar şovu nefes kesti

Teknofest, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST'de yerli hava araçların damga vurduğu 'Milli Kanatlar' şovu nefes kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEKNOFEST'de yerli hava araçların damga vurduğu "Milli Kanatlar" şovu nefes kesti - Son Dakika
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