Teknopark İSTE Payas Açıldı

16.01.2026 23:21
Payas'ta İSTE tarafından kurulan Teknopark, sanayiye yenilikçi çözümler sunacak.

Hatay'ın Payas ilçesinde İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) bünyesinde "Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi" hizmete girdi.

Payas Belediyesine ait kültür evi binasının Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi olarak kullanılmak üzere İSTE'ye devredilmesini öngören protokol imzalandı.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, bina bahçesinde düzenlenen törende, yerleşkenin sadece bölgesel değil ulusal bir mükemmeliyet merkezi olacağını söyledi.

Yerleşkede ağır sanayide dijital dönüşüm, yeşil hidrojen ve sürdürülebilir enerji gibi kritik alanlarda çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Duruel, şunları kaydetti:

"Teknopark İSTE'nin fiziki kapasitesini güçlendirerek girişimcilerimize ve AR-GE faaliyetlerine yeni alanlar açıyoruz. Payas'ın ekonomik ve teknolojik geleceğini birlikte şekillendirdiğimiz bu vizyoner katkıları için emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Belediye Başkanı Bekir Altan da yerel yönetim ve üniversite işbirliğinin önemli olduğunu belirtti.

Belediyeye ait binayı Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi olarak teknoloji ve sanayi dünyasına kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Altan, "Payas, klasik teknopark anlayışının ötesine geçen yenilikçi bir modele ev sahipliği yapacak. Ağır sanayi ile doğrudan entegre çalışan uygulamalı inovasyon ve yaşayan laboratuvar yaklaşımıyla bölge sanayimize yüksek katma değer sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Duruel ile Altan protokolü imzaladı, katılımcılar da kurdele keserek binayı gezdi.

Törene akademisyenler, sanayiciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

