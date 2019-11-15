(TEKRAR) Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) projesini feshettiği Florya'daki arsayı tekrar kulübe kazandırmak istediklerini söyledi.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Kançal, Riva ve Florya'daki arazileri için 2016 yılında imzalanan protokolün Emlak Konut GYO tarafından feshedildiğini hatırlattı.

Sözleşmenin kendilerinden önceki yönetim tarafından imzalandığını anımsatan Kançal, "Bu bir hasılat paylaşımı sözleşmesiydi. Riva'dan 6 yıl içinde 761 milyon lira, Florya'dan da 4 yıl için 237 milyon lira minimum gelir beklentisiyle imzalanmıştı. O dönem Galatasaray olarak arsaları verdiğimizi ve paraya ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. 'Sen bunları değerlendir, paralarını gelecek olan hasılattan mahsup etmek üzere bize öde.' diyoruz. Bu yapılıyor ve Riva 388 milyon lira, Florya da 120 milyon lira da Florya değerleniyor. Emlak Konut 5 taksitle bunu bize ödemeyi taahhüt ediyor. Daha sonra biz bu 508 milyonu kırdırıyoruz ve 341 milyon lira nakiti cebimize alıyoruz. Sonra da kullanıyoruz." diye konuştu.

Emlak Konuk GYO'nun üçüncü taksit ödemesinden önce sözleşmeyi feshettiğini anlatan Kançal, şunları kaydetti:

"İlk taksit olan 150 milyon ve ikinci taksit olan 101 milyonu ödüyor ama 101 milyon olan üçüncü taksitten önce sözleşmeyi fesih ediyor. Gerekçe olarak Florya'dan çıkmamamız gösteriliyor. Biz Florya'dan kendi isteğimizle çıkmamazlık etmedik. Mecburiyetler nedeniyle çıkamadık. Bugün geldiğimiz nokta biz de Emlak Konut'a 'Florya'yı bu işin içinden ayır, orası bizim malımız. Biz bu 120 milyon liranın finansmanını bir şekilde üstlenelim. Sen Riva'da villaları yapmışsın, satmışsın, geri almak mümkün değil. Aynı sözleşme şartlarıyla buraya devam et.' diyoruz. Tüm taraftar ciddi bir mesaiyle konunun çözümü için uğraşıyor. Umarım yakında bir netice almış oluruz. Bizim yapmak istediğimiz Florya'nın tapusunu tekrar Galatasaray'a kazandırmak."

" Nakit akışında faaliyetimizi sürdüremez bir hale gelmişiz"

Kaan Kançal, kulübün 1 milyar 100 milyon liralık borcu için yapılandırma sözleşmesi imzaladıklarını ifade etti.

Galatasaray Kulübünün eksi nakit akışına sahip olduğunu vurgulayan Kançal, "Nakit girişlerimiz vadesinde ödemelerini karşılamıyor. Bunun sebebi kulübümüzün uzun yıllar yüksek miktarda zarar etmesi. Nakit akışında artık faaliyetimizi sürdüremez bir hale gelmişiz. Uzun yıllar zararlarımızdan daha fazlasını kar ederek bunu düzeltebiliriz. Böyle bir şey yakın gelecekte mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla kulübümüz bir yapılandırma ihtiyacı hissetmiştir. Toplam 1 milyar 100 milyon lira gibi bir borç yapılandırma sürecindedir. Sözleşme imzalandı ama süreç henüz tamamlanmadı." şeklinde görüş belirtti.

Borç yapılandırmasının 5 yıllık olduğunu dile getiren Kançal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki yıl ana para ödemesi yok. Üçüncü yıl ana paranın yüzde 5'i, dördüncü yıl yüzde 15'i, beşinci yıl da yüzde 80'ini ödenecek. Faizler 6 ayda bir ödeniyor. Bu yapılandırma sözleşmesiyle bir kere temerrüt riskimiz azalıyor. Faiz yükümüz yüzde 30'lardan yüzde 13 küsürlere geliyor. 7 milyon avro dışında tüm borçlarımız liraya döndü. Galatasaray için kur riski bertaraf oldu. Yakın bir gelecekte inşallah Galatasaray'ın döviz borcu hiç kalmayacak. Tüm gelirlerimiz temlikliydi, bu yapılandırmayla şu andaki temlikler kalkıyor. Nakit akışımız rahatlıyor. Biz fazladan hiçbir şey vermedik. Bizden bütçe uygunluğu bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu talimatnamesine uymamız isteniyor. Bir de artık matematiğe uygun olmayan, popülist hiçbir harcama yapmayacağız."

Kaan Kançal, Galatasaray Sportif AŞ'nin uzun yıllar sonra ilk kez kar açıkladığını belirterek, "30,5 milyon lira kar ettik. Bu elbette yeterli değil ama yönetim olarak en azından faaliyetimizi kara geçirdik. Her şey tozpembe değil ama en azından bu kötü gidişi bir an olsun frenledik." diye konuştu.

Kançal, UEFA'nın finansal fair play kriterlerini tutturmama gibi bir endişelerinin de olmadığını sözlerine ekledi.

Yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar da pazarlama, sponsorluk ve digital alanda yaptıkları çalışmalar hakkında bir sunum yaptı.

Toplantıda söz alan bazı divan kurulu üyeleri de güncel gelişmelerle ilgili görüşlerini aktardı.