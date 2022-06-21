Teksas'taki okul saldırısında polisin müdahalesine "sefil bir başarısızlık" nitelemesi - Son Dakika
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Teksas'taki okul saldırısında polisin müdahalesine "sefil bir başarısızlık" nitelemesi

21.06.2022 19:34
Teksas'taki okul saldırısında polisin müdahalesine "sefil bir başarısızlık" nitelemesi

NEW ABD'nin Teksas eyaleti Uvalde kasabasında geçen ay 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü okul saldırısında polisin geç müdahalesi ile ilgili tartışmalar sürerken, Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steve McCraw, polisin müdahalesini "sefil bir başarısızlık" olarak niteledi.

NEW ABD'nin Teksas eyaleti Uvalde kasabasında geçen ay 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü okul saldırısında polisin geç müdahalesi ile ilgili tartışmalar sürerken, Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steve McCraw, polisin müdahalesini "sefil bir başarısızlık" olarak niteledi.

McCraw, saldırı hakkında süren soruşturma çerçevesinde eyalet meclisi senato komitesine ifade verdi.

McCraw, "Şunu biliyoruz ki kolluk kuvvetlerinin Robb İlkokulu'ndaki saldırıya verdiği yanıtın 'sefil bir başarısızlık' olduğuna ve Columbine katliamından bu yana geçen 20 yılda öğrendiğimiz her şeye aykırı olduğuna dair ikna edici kanıtlar var." dedi.

Polisin müdahalesindeki gecikmeden Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo'yu sorumlu tutan McCraw, şunları kaydetti:

"Saldırgan okul binasına girdikten 3 dakika sonra, onun dikkatini dağıtıp izole etmek ve etkisiz hale getirmek için vücut zırhı giyen yeterli sayıda silahlı polis vardı. Kendini işine adamış bu polislerin, saldırganın ve öğrencilerin bulunduğu 111 ve 112 numaralı sınıflara girmesini engelleyen tek şey, polislerin hayatını, çocukların hayatlarının önüne koymaya karar veren olay yeri komutanıydı."

McCraw, saldırgan okula girdikten 8 dakika sonra polise sınıfların kapısını kırmak için kullanabilecekleri özel bir levye, 19 dakika sonra da kurşun geçirmez kalkan ulaştırıldığını, bunlara rağmen polisin ellerinde uzun namlulu silahlarla okul koridorunda yaklaşık bir saat beklediğini anlattı.

Uvalde'deki silahlı saldırıda polisin zamanında müdahale etmediği tartışması

"AR-15" tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, birbirine bitişik iki sınıfa girerek 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.

Uvalde polisi, saldırgan okula girdikten sonra dışarıda bekleyen ailelerin yalvarış ve ısrarına rağmen, 1 saat 17 dakika boyunca müdahale etmemekle eleştirilmişti.

Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, saldırıdan sonraki günlerde düzenlediği basın toplantısında eleştirilere cevap vermiş, olay yerindeki komuta merkezinin "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü, bu nedenle taktik timleri beklediğini söylemişti.

McCraw "O sırada olay yeri komutanı, aktif bir saldırgan durumundan barikatların ardına sığınmış bir bireye geçildiğine inanıyordu. Ancak eldeki bilgilere göre, açıkça o sınıftaki çocuklar risk altındaydı ve saldırgan da hala aktifti. Bu yanlış bir karardı." ifadesini kullanmıştı.

Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo da 10 Haziran'da Texas Tribüne gazetesine verdiği mülakatta, olay günü kendisini yavaşlatır düşüncesiyle telsizi yanına almadığını, kendisini ekipleri yöneten sorumlu amir olarak görmediğini ve yetkinin üst düzey başka birine devredildiğini düşündüğünü anlatmıştı.

Saldırganı tahrik etmemek için okul koridorunda 40 dakika beklediğini belirten polis şefi, "Ben, o gün kimseye sınıfa girmemesi konusunda talimat vermedim, sadece gerekli yardımları istedim." açıklamasında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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