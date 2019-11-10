Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da bombalı saldırı: 7 ölü, 30 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Tel Abyad'da bombalı saldırı: 7 ölü, 30 yaralı

Tel Abyad'da bombalı saldırı: 7 ölü, 30 yaralı

6 saat önce

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Tel Abyad'da bombalı saldırı: 7 ölü, 30 yaralı, System.String[]

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.


Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk beldesinde bomba yüklü araç patladı. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, olayda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Sivillerin kaldığı bir mahalledeki en işlek pazarda yaşanan patlamada büyük maddi hasarlar da meydana geldi. Patlamada çevredeki binaların yıkıldığı ve enkazı altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/ YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bazı yaralıların ise Akçakale ilçesine götürüldüğü belirtildi. - TEL ABYAD

Telabyad, Akçakale, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 8 ölü, 30 yaralı
Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu ABD'den Suriye açıklaması: Yaklaşık 500-600 askerimiz bölgede kalacak Kamışlı'da, YPG'li teröristlerin kullandığı binadaki Suriye bayrakları, Nusaybin'den görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 22:29:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da bombalı saldırı: 7 ölü, 30 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]