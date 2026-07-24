Telefonunuzdaki bu uygulamayı hemen silin! Milyonlarca kez indirildi - Son Dakika
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Telefonunuzdaki bu uygulamayı hemen silin! Milyonlarca kez indirildi

Telefonunuzdaki bu uygulamayı hemen silin! Milyonlarca kez indirildi
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Android telefon kullanıcılarını hedef alan Rokarolla adlı yeni bankacılık zararlısının, Chrome ve TikTok gibi popüler uygulamaların sahte sürümleri üzerinden yayıldığı tespit edildi. Uzmanlar, 217 banka ve kripto para uygulamasını hedef alabilen zararlı yazılım nedeniyle kullanıcıları yalnızca resmi uygulama mağazalarından indirme yapmaları ve şüpheli uygulamaları cihazlarından kaldırmaları konusunda uyardı.

Android cihazları hedef alan yeni bir zararlı yazılım, siber güvenlik uzmanlarını alarma geçirdi. "Rokarolla" adı verilen bankacılık zararlısının, Chrome ve TikTok gibi yaygın kullanılan uygulamaların sahte sürümleri üzerinden yayıldığı tespit edildi.

217 BANKA VE KRİPTO PARA UYGULAMASINI HEDEF ALIYOR

Araştırmaya göre Rokarolla, dünya genelinde 217 banka ve kripto para uygulamasını hedef alabiliyor. Zararlı yazılım, kullanıcıların banka giriş bilgileri, ekran kilidi şifreleri ve SMS ile gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodlarını ele geçirebilecek özelliklere sahip.

Uzmanlar, ele geçirilen bilgilerin banka hesaplarına ve dijital cüzdanlara izinsiz erişim amacıyla kullanılabileceği konusunda uyarıyor.

SAHTE CHROME VE TIKTOK UYGULAMALARINA DİKKAT

Rokarolla'nın en dikkat çeken özelliği ise kullanıcıların karşısına Chrome ve TikTok gibi popüler uygulamaların sahte sürümleriyle çıkması. Gerçek uygulamaları taklit eden bu yazılımlar, resmi mağazalar dışındaki internet siteleri veya üçüncü taraf uygulama mağazaları üzerinden dağıtılıyor.

Uzmanlar, yalnızca Google Play gibi resmi uygulama mağazalarının kullanılmasını ve kaynağı bilinmeyen internet sitelerinden APK dosyası indirilmemesini tavsiye ediyor.

TELEFONUNUZDA VARSA HEMEN KALDIRIN

Siber güvenlik uzmanları, telefonlarında resmi olmayan kaynaklardan yüklenmiş Chrome, TikTok veya benzeri uygulamalar bulunan kullanıcıların bunları derhal kaldırmasını öneriyor. Ayrıca cihazda Google Play Protect özelliğinin açık tutulması ve işletim sisteminin güncel tutulması gerektiği vurgulanıyor.

Telefonun aniden yavaşlaması, pil tüketiminin artması, beklenmedik izin talepleri veya açıklanamayan veri kullanımı gibi belirtilerin zararlı yazılımın işareti olabileceği ifade ediliyor.

Akıllı Telefon, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Akıllı Telefon Telefonunuzdaki bu uygulamayı hemen silin! Milyonlarca kez indirildi - Son Dakika

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