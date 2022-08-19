TEM'de otomobil alev topuna döndü, kadın sürücü şans eseri kurtuldu

TEM Otoyolu'nda seyir halinde alev topuna dönen otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Kadın sürücü ise alevleri fark ederek durdurduğu araçtan inmesi faciayı önledi.

Olay saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen kadın sürücü araç seyir halindeyken aracın motorundan hafif dumanlar çıkmaya başladı. Çevredeki başka bir sürücü, dumanı fark ettikten sonra kadın sürücüyü uyararak aracı kenara çekmesini söyledi. Aracı kontrol etmek için kaputunu açtıklarında ise otomobil alev alev yanmaya başladı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Aracı yanan kadın sürücü ise korku dolu anlar yaşadı.

Otomobilden yükselen dumanları fark eden başka bir sürücü Uğur Koçak, "Seyir halinde giderken yanımdaki aracı fark ettim. Dumanlar çıkmaya başlıyordu. Hanımefendiyi uyardım, aracı sağ tarafa çekti. Araçtan indirdim sonra araç alev almaya başladı" şeklinde konuştu.

Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. - İSTANBUL