Teminat Bilgi Sistemi Kullanıma Açıldı

09.02.2026 19:16
Ticaret Bakanlığı, gümrük teminat bilgilerini elektronik ortamda sorgulayabileceğiniz sistemi açtı.

(ANKARA)- Ticaret Bakanlığı, gümrük teminatlarına ilişkin bilgilerin elektronik ortamda sorgulanabilmesini sağlayan Teminat Bilgi Sistemi'ni vatandaş ve firmaların kullanımına açtı.

Ticaret Bakanlığı, gümrük idarelerinde işlem gören teminatlara ilişkin bilgilerin hızlı ve kolay bir şekilde takip edilebilmesi amacıyla geliştirilen Teminat Bilgi Sistemi'ni 6 Şubat 2026 itibarıyla kullanım açtı. Sistemde bireysel, toplu ve götürü teminatlar ile nakit teminatlara dair genel bilgilerden teminat tutarına, bakiye ve beyannamelere, ilgili gümrük idaresi ve teminatı veren bankaya kadar detaylı verilere erişim mümkün olacak.

Yükümlüler ve temsilcileri, e-devlet şifresiyle https://tbs.ticaret.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak teminatlara dair ihtiyaç duydukları bilgilere hızlı ve elektronik ortamda ulaşabilecek. Bakanlık, sistemin gümrük işlem ve finansal yönetim süreçlerinin etkinliğini artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

