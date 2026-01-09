Temsilciler Meclisi'nden Obamacare'e 3 Yıl Uzatma

ABD Temsilciler Meclisi, "Obamacare" olarak bilinen ve düşük gelirli kişilere sağlık sigortası imkanı sunan yardımların 3 yıl uzatılmasını onayladı.

Teklif, aleyhte kullanılan 196 oya karşılık lehteki 230 oyla Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Böylelikle Obamacare yardımlarını 3 yıl daha sürdürecek olan tasarı, görüşülmesi için Senato'ya gönderildi.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, basına yaptığı açıklamada, alt meclisin Amerikan halkı için "kararlı bir zafer elde ettiğini" söyledi.

Jeffries, "Yeni yılın bu ilk haftasında Temsilciler Meclisi Demokratları, 17 Cumhuriyetçinin de katılımıyla, ABD halkının sağlık hizmetlerini korumak için iki partili şekilde işbirliği yaptık." dedi.

Senato Cumhuriyetçi Lideri John Thune'u tasarıyı "derhal" oylamaya sunmaya çağıran Jeffries, Thune'un Amerikalıların sağlığını, güvenliğini ve refahını "tehlikeye atan prosedür oyunları oynamayı bırakması" gerektiği uyarısında bulundu.

Başkan Donald Trump ise dün Senato'ya, Obamacare iptal edilerek, bu kapsamda sağlık sigortası şirketlerine ödenen paraların doğrudan vatandaşlara aktarılması önerisi yapmıştı.