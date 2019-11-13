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Tenis: ATP Finalleri

7 saat önce

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 4. gününde Rafael Nadal, Daniil Medvedev'i 2-1 yendi.

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Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 4. gününde Rafael Nadal, Daniil Medvedev'i 2-1 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev karşılaştı.


2010 ve 2013 yılındaki turnuvaların finalisti İspanyol Nadal, zorlandığı maçta Rus Medvedev'i 2 saat 46 dakika sonunda 6-7, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup etti.


İlk maçında Alman Alexander Zverev'e kaybeden Nadal, gruptaki ilk galibiyetine ulaştı.

Turnuvanın 4. günü, Stefanos Tsitsipas-Zverev maçıyla tamamlanacak.

Dmitri Medvedev, Rafael Nadal, İngiltere, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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