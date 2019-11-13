Tenis: ATP Finalleri

2010 ve 2013 yılındaki turnuvaların finalisti İspanyol Nadal, zorlandığı maçta Rus Medvedev'i 2 saat 46 dakika sonunda 6-7, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup etti.

İngiltere 'nin başkenti Londra 'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev karşılaştı.

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