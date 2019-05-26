Son Dakika Haberleri: Tenis: Fransa Açık

Tenis: Fransa Açık

5 saat önce

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk gününde, tek kadınların 5 numaralı seribaşı Angelique Kerber dışındaki favoriler tur atladı.

Tenis: Fransa Açık, System.String[]
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk gününde, tek kadınların 5 numaralı seribaşı Angelique Kerber dışındaki favoriler tur atladı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı.
Kadınlar dünya sıralamasının 81. basamağındaki Anastasia Potapova, 5 numaralı seribaşı Angelique Kerber'i ilk turda eleyerek sürprize imza attı. 18 yaşındaki Potapova, 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Kerber'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.
2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, geçen yılın finalisti 7 numaralı seribaşı Sloane Stephens, 9 numaralı seribaşı Elina Svitolina ve 2016 şampiyonu 19 numaralı seribaşı Garbine Muguruza, adlarını 2. tura yazdırdı.
Federer galibiyetle döndü
Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer, Roland Garros'da 2015'ten bu yana oynadığı ilk maçtan galip ayrıldı.
2009 şampiyonu Federer, dünya 73 numarası Lorenzo Sonego ile oynadığı ilk tur mücadelesini, 6-2, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazandı.
6 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, Maximilian Marterer'i, 7 numaralı seribaşı Kei Nishikori, Quentin Halys'i, 11 numaralı seribaşı Marin Cilic de Thomas Fabbiano'yu 3-0 ile geçerek 2. tur bileti aldı.
Djokovic ve Nadal korta çıkacak
Fransa Açık'ta yarın erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Hubert Hurkacz'la, 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal ise Yannick Hanfmann'la karşılaşacak.
Kadınlarda ise 4 numaralı seribaşı Kiki Bertens ile Pauline Parmentier ve 6 numaralı seribaşı Petra Kvitova ile Sorana Cirstea mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 08:56 Kaynak: AA
Roland Garros, Angelique Kerber, Tenis, Fransa, Spor
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