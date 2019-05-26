Tenis: Fransa Açık

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa
Açık'ın (Roland Garros
) ilk gününde, tek kadınların 5 numaralı seribaşı Angelique Kerber
dışındaki favoriler tur atladı.
Fransa'nın başkenti Paris
'te düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı.
Kadınlar dünya sıralamasının 81. basamağındaki Anastasia Potapova, 5 numaralı seribaşı Angelique Kerber'i ilk turda eleyerek sürprize imza attı. 18 yaşındaki Potapova, 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Kerber'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.
2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova
, geçen yılın finalisti 7 numaralı seribaşı Sloane Stephens
, 9 numaralı seribaşı Elina Svitolina ve 2016 şampiyonu 19 numaralı seribaşı Garbine Muguruza, adlarını 2. tura yazdırdı.
Federer galibiyetle döndü
Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer
, Roland Garros'da 2015'ten bu yana oynadığı ilk maçtan galip ayrıldı.
2009 şampiyonu Federer, dünya 73 numarası Lorenzo Sonego ile oynadığı ilk tur mücadelesini, 6-2, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazandı.
6 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, Maximilian Marterer'i, 7 numaralı seribaşı Kei Nishikori
, Quentin Halys'i, 11 numaralı seribaşı Marin Cilic
de Thomas Fabbiano'yu 3-0 ile geçerek 2. tur bileti aldı.
Djokovic ve Nadal korta çıkacak
Fransa Açık'ta yarın erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic
, Hubert Hurkacz'la, 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal
ise Yannick Hanfmann'la karşılaşacak.
Kadınlarda ise 4 numaralı seribaşı Kiki Bertens ile Pauline Parmentier ve 6 numaralı seribaşı Petra Kvitova ile Sorana Cirstea mücadele edecek.