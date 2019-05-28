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Tenis: Fransa Açık

2 saat önce

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) üçüncü gününde, favoriler tur atladı.

Tenis: Fransa Açık, System.String[]
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) üçüncü gününde, favoriler tur atladı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın üçüncü gün maçları tamamlandı.
Kadınlar dünya sıralamasının 1 numarası Naomi Osaka, ilk seti 6-0 kaybettiği dünya 90'ıncısı Anna Karolina Schmiedlova karşısında zor anlar yaşadı.
Son 2 grand slam turnuvasını kazanan Osaka, 6-5 geri düştüğü 2. seti "tie-break"le, final setini de 6-1 alarak 2-1'lik skorla adını 2. tura yazdırdı.
Avustralya Açık'ı 2 kez kazanan Victoria Azarenka, 2017 Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko ile oynadığı ilk tur maçını 2-0 (6-4, 7-6) kazandı.
Son şampiyon 3 numaralı seribaşı Simona Halep ve 11 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka da rakiplerini yenerek 2. tura yükseldi.
Alexander Zverev turu 5 sette geçti
Erkelerde 5 numaralı seribaşı Alexander Zverev, dünya klasmanının 56. basamağındaki John Millman'a karşı zorlansa da rakibini 3-2 (7-6, 6-3, 2-6, 6-7, 6-3) yenerek 2. tura çıktı.
8 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro ve 9 numaralı seribaşı Fabio Fognini 3-1, 10 numaralı seribaşı Karen Khachanov ise 3-0'lık skorla 2. turun yolunu tuttu.
Nadal ve Karolina Pliskova korta çıkacak
Fransa Açık'ta yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Yannick Maden, 3 numaralı seribaşı Roger Federer ise Oscar Otte ile karşılaşacak.
Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile Kristina Kucova ve 4 numaralı seribaşı Kiki Bertens ile Viktoria Kuzmova mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:13 Kaynak: AA
Paris, Roland Garros, Tenis, Fransa, Spor
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