Tepebaşı Belediyesi'nden Atatürk'ü Anma Konseri

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yılında, "Atatürk'ün Sevdiği Türküler" konseri düzenledi.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevdiği türkülerle andı. Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'ndaki konserde, şef Mehmet Özel yönetiminde Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

18 eserin çalınıp söylendiği konserde, Bülbülüm Altın Kafeste, Selanik Türküsü, Atabarı, Fikrimin İnce Gülü, Vardar Ovası, Neredesin Sen, Hoş Gelişler Ola gibi birçok türkünün yanı sıra; Sarı Saçlım Mavi Gözlüm şarkısı da seslendirildi. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konseri dinlemeye gelenler, bayraklarıyla türkülere eşlik etti.