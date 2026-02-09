Tepebaşı'nda Usulsüzlük İddiası: Suç Duyurusu! - Son Dakika
Tepebaşı'nda Usulsüzlük İddiası: Suç Duyurusu!

09.02.2026 15:57
AK Parti İlçe Başkanı Tunç, Sayıştay raporundaki usulsüzlükler için savcılığa başvurdu.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, Sayıştay raporunda Tepebaşı Belediyesine ilişkin yer alan 53 bulguyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Tunç, Eskişehir Adalet Sarayı önünde yaptığı basın açıklamasında, Sayıştay denetçilerince hazırlanan raporda belediyede usulsüzlük tespit edildiğini öne sürerek, söz konusu bulguların tamamı hakkında savcılığa başvurduğunu söyledi.

Konunun sonuna kadar takipçisi olacağını belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Sayıştay raporunda, Tepebaşı halkına ait bütçenin başka kişilere rant olarak sağlandığı, hukuksuz harcandığı, vatandaşa hizmet olarak dönmediğini saptanmıştır İlgili sürecin son dakikaya kadar takipçisi olacağız."

Tunç, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın 2026 yılına ilişkin mesajına atıfta bulunarak, "Umarım 2026 yılı itibarıyla Tepebaşı Belediyesine 400 bin Tepebaşılı vatandaşımıza gelen bütçe doğru yerlerde, doğru noktalarda harcanır. Kimseye peşkeş çekilmez, kimsenin hatır gönül kullanmak için kullanılmaz diyorum." dedi.

Yaptığı açıklamaların iftira olmadığına dikkati çeken Tunç, "Ben dedikodu yapmıyorum, kimseye iftira atmıyorum. Benim yapmış olduğum açıklama iftira değil, Sayıştay'ın sitesinde yer alan yaklaşık 170 sayfalık Tepebaşı Belediyesi raporunu esas alarak konuşuyorum ve söylediklerimin arkasındayım." diye konuştu.

Sayıştay raporunda yer alan 53 bulgunun tamamıyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Tunç, seçim döneminde belediye bütçesinden karşılandığını iddia ettiği harcamalar ile katı atık toplama hizmetine ilişkin işlemler hakkında da ayrıca savcılığa başvurduğunu ifade etti.

Tunç, sürece ilişkin ayrıntılı dilekçelerin kamuoyuyla paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sayıştay, Tepebaşı, AK Parti, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
