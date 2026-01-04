Tepecikspor, İznikspor\'u 3-1 ile geçti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ilk yarısının son haftasında Tavşanlı Ada Stadı'nda İznikspor'u konuk eden Tepecikspor, rakibini 3-1 mağlup ederek devreyi moralli kapattı.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Tepecikspor, ilk devrenin kapanış maçında sahasında Bursa temsilcisi İznikspor'u ağırladı. Etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, sahadan 3 puanla ayrılarak liderle arasındaki puan farkını korudu.

Maça taraftarının desteğiyle hızlı başlayan Tepecikspor, aradığı golü erken buldu. Mücadelenin 9. dakikasında sahneye çıkan Serdar Keskin, şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca Tepecikspor, soyunma odasına tek farklı üstünlükle girdi.

İkinci yarıya adeta fırtına gibi başlayan Tavşanlı temsilcisi, farkı açmakta gecikmedi. 47. dakikada kazanılan korner atışında iyi yükselen Tolga Akyüz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. Bu golden yalnızca iki dakika sonra, 49. dakikada Serdar Keskin kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydederek tribünleri coşturdu: 3-0.

Konuk ekip İznikspor, farkı azaltmak için yüklendiği dakikalarda 83. dakikada bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen İsmail Şahin, şık bir vuruşla maçın sonucunu tayin eden golü attı: 3-1

Karşılaşmanın her iki yarısında da ceza sahası içinde yaşanan ikili mücadeleler gerginliğe neden oldu. İznikspor cephesi penaltı beklediği pozisyonlarda hakemin "devam" kararı vermesi üzerine yoğun itirazda bulundu. İtirazlarını sürdüren İznikspor Teknik Direktörü, hakem tarafından kırmızı kartla saha dışına gönderildi.

Bu sonuçla Tepecikspor devreyi galibiyetle kapatırken, lideri yakından takibini sürdürdü. - KÜTAHYA