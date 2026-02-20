Teravih namazı giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü - Son Dakika
Teravih namazı giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü

20.02.2026 10:53
Sivas'ta teravih namazına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Nadiye Akalın ile gelini 57 yaşındaki Zeliha Akalın'a otomobil çarptı. Kayınvalide olay yerinde, gelini ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; sürücü gözaltına alındı.

Sivas'ta teravih namazına gitmek için caddenin karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Nadiye Akalın (78) ile gelini Zeliha Akalın (57), hayatını kaybetti.

YOLA SAVRULDULAR

Dün akşam saat 19.30 sıralarında İstiklal Mahallesi 4 Eylül Caddesi'nde meydana gelen kazada caddedeki Ali Muhtar Camisi'ne teravih namazına giden Nadiye Akalın ile gelini Zeliha Akalın'a, F.B. idaresindeki 41 HG 416 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle gelin ve kayınvalide yola savruldu.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Nadiye Akalın'ın hayatını kaybetti. Yaralanan gelini Zeliha Akalın ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeliha Akalın da kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü F.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay yerinden kareler;

Kaynak: DHA

Güncel, Yaşam, Son Dakika

