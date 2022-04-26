TERAVİH NAMAZINA GİDEN ÇOCUKLARA ATIŞTIRMALIK - Son Dakika
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TERAVİH NAMAZINA GİDEN ÇOCUKLARA ATIŞTIRMALIK

26.04.2022 15:40
TERAVİH NAMAZINA GİDEN ÇOCUKLARA ATIŞTIRMALIK

AKSARAY'daki 2 camide imamlar teravih namazına gelen çocuklara, çeşitli atıştırmalıklar ikram ediyor.

AKSARAY'daki 2 camide imamlar teravih namazına gelen çocuklara, çeşitli atıştırmalıklar ikram ediyor.

Nakkaş Yeni Cami imamı Fatih Tekke ve Musa Çelebi Cami imamı Ali Akbaş, teravih namazını kılmaya gelen çocuklara, namaz sonrası çikolata, şeker ve bisküvi gibi atıştırmalık dağıtıyor. İmam Akbaş, amaçlarının çocukların camiye gelmesini teşvik etmek olduğunu belirterek, Ramazan ayının 1'inci gününden itibaren bu mübarek ayın coşkusunu, heyecanını ve bereketini hep birlikte cemaatimizin torunları ve çocuklarıyla yaşama çağrısında bulunmuştuk. 2'nci günden itibaren camiye gelen çocuk sayımız katlanarak devam etti. Amacımız burada çocuklarımıza caminin manevi havasını teneffüs ettirmek, çocuklarımızı camiye alıştırmak. Çocuklarımıza aileleriyle aynı safta namaz kılmanın huzurunu ve sevincini yaşattık. Teravi namazına gelen küçük cemaatimize, küçük ikramlarda bulunalım dedik. Çocuklarımızda bunları sevinçle karşıladı diye konuştu.

İmam Tekke ise, Her yıl gençlerimize ramazan ayı geldiğinde onlara camiye namaz kılmak için geldiklerinde namaz sonrası ikramlarda bulunuyoruz. Bu projeden sonunda camiye gelen çocuk sayımız 80'e kadar çıktı? ifadelerini kullandı.

Camiye gelen çocuklardan Ayşe Yıldız, İmam amca, biz camiye geldikçe daha çok atıştırmalık ikram ediyor. Bu sayede hem camiyi çok sevdik hem de namaz kılmayı öğrendik? dedi.

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Yeni Cami, Ramazan, Nakkaş, Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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