Terhis oldu, kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terhis oldu, kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika

Terhis oldu, kaza yaptı: 6 yaralı

7 saat önce

Terhis oldu, kaza yaptı: 6 yaralıADAPAZARI'nda, vatani görevini tamamlayarak kendisini almaya gelen arkadaşlarıyla yola çıkan Dindar Küçükusta kullandığı otomobil ile kaza yaptı.

Terhis oldu, kaza yaptı: 6 yaralı

ADAPAZARI'nda, vatani görevini tamamlayarak kendisini almaya gelen arkadaşlarıyla yola çıkan Dindar Küçükusta kullandığı otomobil ile kaza yaptı. 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, Adapazarı- Kaynarca yolu Karaman Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Halil İbrahim Kotan idaresindeki 54 VF 149 plakalı otomobil ile Dindar Küçükusta idaresindeki 34 BD 1801 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralanan Fatma Durmaz, Necmiye Kotan, Ayşe Kotan le terhis olmaya gelen arkadaşlarını almaya gelen Okan Topuz, Volkan Bayraktar ve Ufuk Doğanay hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü olan Dindar Küçükusta'nın, Taşkısığı Kışlası'nda vatani görevini tamamlayarak bugün terhis olduğu ve arkadaşlarının kendisini almak için otomobille geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Terhis oldu, kaza yaptı: 6 yaralı

Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:00 Kaynak: DHA
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