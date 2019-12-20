Terkos Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terkos Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Terkos Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı

6 saat önce

Terkos Gölü'nde (Durusu) balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu.

Terkos Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı, System.String[]

Terkos Gölü'nde (Durusu) balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu.

Çatalca'nın Ormanlı Mahallesi mevkisinde, 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları, yoğun sis nedeniyle gece ara verilen aranın ardından sabah tekrar başladı. İtfaiye ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı sualtı ekiplerinin bir süre devam eden çalışmaları sonucu ulaştığı 2 kişinin cesedi, sudan çıkarıldı.

Gece, Çatalca'da 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığı bir süre sonra alabora olmuş, durumu fark eden başka bir balıkçı, bu kişilerden birini kurtarmıştı. Söz konusu kişi, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Terkos Gölü, Ormanlı, Çatalca, Durusu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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