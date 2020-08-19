Termal sular şifa kaynağı - Son Dakika

TÜRKİYE'de, doğal şifa kaynağı olan ve cilt hastalıklarından bel fıtığına kadar birçok hastalığa iyi gelen termal suların, her gün bir yeni özelliği daha keşfediliyor. Termal turizmle öne çıkan Yalova'da, otel müdürü Mustafa Hüğül, kaplıcaların; ağrı dindirici, iltihap giderici, spazm çözücü ve yaşlanmayı önleyici etkileri olduğuna dair bilgiler verdi.

Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hüğül "Ülkemiz, kaplıca ve hamam kültürü bakımından zengin bir geçmişe sahip bir ülke. Yeraltı termal kaynaklarımızın Anadolu'nun dört bir yanında bulunması bizleri termal sulara karşı her daim aşina kılmıştır. Yıllardır sağlık açısından önemli bir yer tutan termal suların, yüzyıllar öncesine dayanan bir geçmişi var. Kaplıcaların tesisleşmesiyle artık ismini termal tesislere bırakan, sağlığın yanında konforu ve sosyal donatıları da düşünerek yeni nesil gençleri de termal turizme çeken Terma City, geçmiş tarihlerde sadece rahatsızlığı olunca hatırlayan misafirlerin yoğunluğu söz konusuyken, şimdilerde vücudunu ve sağlığını korumak isteyen misafirleri de termal otelinde ağırlar hale geldi" şeklinde konuştu.

Müdürü Mustafa Hüğül, İstanbul Üniversitesi , İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim dalı başkanı Prof. Dr. Müfit Zeki Karagülle 'nin yayınladığı rapora göre, Terma City'nin şifa kaynağı termal sularının bir sürü alanda şifa kaynağı olduğunun belgelendiğini kaydetti.

Oteldeki termal suyun tedavi ediciği olduğunun altını çizen Mustafa Hüğül, aynı zamanda romatizmal hastalıklar, dejeneratif eklem hastalıkları, inflamatuar romatizmal hastalıklar, yumuşak doku romatizmaları, kas iskelet sistemi hastalıkları, bel ve boyun ağrıları, omuz tutulmalarının yanı sıra ve larenjit, farenjit ile sinüzit gibi hastalıklara da iyi geldiğini kaydetti.