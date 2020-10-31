Terme Belediye Başkanı Kılıç'ın korona testi pozitif çıktı - Son Dakika

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 Kasım'da gerçekleşecek AK Parti Samsun İl Kongresi'ne katılım sağlayacağından dolayı Samsun'da bulunan ilçe belediye başkanları, parti ilçe başkanları ve protokol üyeleri korona virüs testi yaptırdı. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yeni tip korona virüs testi pozitif çıktı.

Başkan Kılıç, "Korona virüs testim pozitif çıktı. Biraz ağrılarım ve öksürüğüm var. Şiddetli bir ağrım ve şikayetim yok. 2 kızım ve eşim ile beraber evimizde izole olmuş durumdayız" dedi. - SAMSUN