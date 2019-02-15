Son Dakika Haberleri: Terme'de Geri Dönüşüm ve Temizlik İşleri Çalışmaları

Terme'de Geri Dönüşüm ve Temizlik İşleri Çalışmaları

59 dakika önce

Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yürüttüğü projelerle 3 yılda 7,5 milyon liralık tasarruf sağladı.

Terme'de Geri Dönüşüm ve Temizlik İşleri Çalışmaları, System.String[]
Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yürüttüğü projelerle 3 yılda 7,5 milyon liralık tasarruf sağladı.

Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde kurdukları Temizlik İşleri Müdürlüğü ile temizlik işlerini kendi imkanlarıyla yaptıklarını söyledi.

Bu sayede 3 yılda 7,5 milyon liranın belediye kasasında kalarak başka hizmetler için kullanıldığını anlatan Kul, "Dünyada teknoloji her geçen gün değişiyor. Belediyecilik anlamında da yeni birçok araç görücüye çıkıyor. Biz belediyemizin bu değişim bir parçası olmasını ve modern araçlara kavuşmasını önemsedik. Belediyemizi çağın gerekliliklerine uygun donanımla donatmak için adımlar attık. Yaptığımız yatırımlarla güçlenen araç filomuz sayesinde artık belediyemizin herhangi bir iş için araç kiralamasına ya da hizmet satın almasına gerek kalmadı. Bu işlerin hepsini kendi bünyemizde belediyemize ait araçlarla yaparak tasarruf ettik ve hizmet ürettik." dedi.

Yalı Mahallesi'nde 15 bin metrekarelik alana kurulan Katı Atık Transfer İstasyonu ile yılda 1 milyon liranın üzerinde tasarruf sağladıklarına işaret eden Kul, "İlçemizden her gün 60 tonun üzerinde, yılda ise 22 bin ton katı atık çöp toplanıyor. Bu çöpler tesiste toplanacak ve bu istasyonda aktarılması yapılıp tırlar vasıtasıyla Çarşamba'da bulunan katı atık deposuna gönderiliyor. İstasyon sayesinde belediye olarak yakıt, iş gücü kaybı ve araçların yıpranması önlenerek yılda 1 milyon liranın üzerinde tasarruf sağladık." diye konuştu.

Kul, ilçenin her alanda daha yaşanılabilir bir şehir olması için geri dönüşüm çalışmalarına ağırlık verdiklerini vurgulayarak, "Doğal kaynaklarımızın heba edilmemesi için atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını sağladık. Ekiplerimiz, periyodik aralıklarla kamu kuruluşları ve okullarda bilgilendirme toplantıları düzenledi. Şehrin belli noktaları ve kamu kurumlarına geri dönüşüm kutusu dağıtarak vatandaşlarımızın geri dönüşüme katkı sunmalarını sağladık. Terme, geri dönüşümde çağ atladı." ifadelerini kullandı.

Terme'nin daha temiz ve daha yaşanabilir bir kent olması için hayata geçirdikleri proje ve çalışmalarla bu alanda örnek alınan bir belediye olduklarına anlatan Kul, "Çevremizi temiz tutalım ve koruyalım' parolasıyla çıktığımız bu yolda, 5 yılda çevresiyle temiz bir Terme ve bu şehirde yaşamaktan mutlu olan bir kent ortaya çıkardık. Halka hizmetin Hakka hizmet olduğu şuuruyla tüm projeleri hayata geçirdik." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:00 Kaynak: AA

Halil İbrahim Şenol, Terme, Güncel
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