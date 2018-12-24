Son Dakika Haberleri: Terme'de Halk Günleri Devam Ediyor

Terme'de Halk Günleri Devam Ediyor

1 saat önce

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, halk günü toplantısıyla vatandaşları dinledi.

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Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, halk günü toplantısıyla vatandaşları dinledi.

Kul, her hafta pazartesi gürü başkanlık makamında düzenlediği halk günü toplantılarını sürdürüyor.

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda, ilçe halkıyla bir araya gelen Kul, vatandaşların taleplerini alıyor.

Kul, yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden bu yana belediyecilik anlayışı ile örnek projeler gerçekleştirdiklerini belirterek

"Terme'de ortak akıl ile hayal bile edilemeyecek projeleri hayata geçirdik. Beş yıl içinde ilçemizin hem markalaşma hem de gelişmesi anlamında son derece ilerlediğimizi görüyoruz. Yaptığımız hizmet anlayışı ile başımız dik rahatlıkla sokakta gezebiliyoruz. Bizim yöneticilik anlayışımızda, 'cek, cak' yok, 'yaptık' var, 'uyguladık' var. Siyasetçilerin hepsi gelip geçici ancak yapılan hizmetler kalıcıdır. Bize bu süreçte destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız ve Samsun milletvekillerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese tüm Terme halkı adına çok teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:50 Kaynak: AA

Halil İbrahim Şenol, Terme, Güncel
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