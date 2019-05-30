Son Dakika Haberleri: Terme'de ramazan etkinlikleri
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Terme'de ramazan etkinlikleri

1 saat önce

Terme Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

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Terme Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Belediye tarafından ramazan ayının en güzel şekilde yaşanması için, Kültür ve Sanat Sokağı'nda kurulan Ramazan Çarşısı'nda iftarın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler okundu, tasavvuf dinletileri, animasyon gösterileri, orta oyunu, sahne gösterileri, çocuk oyunları, yarışmalar düzenlendi.
Alışveriş stantları da büyük ilgi topladı. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği sokakta aileler de çocuklarıyla eğlendi.
Belediye Başkanı Ali Kılıç, ramazanın manevi ikliminin Terme ilçesinde her yönüyle hissedildiğini söyledi.
Kılıç, "Bolluk, bereket, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geçen bir ramazanı daha geride bırakıyoruz. Ramazan ayı boyunca iftardan önce ve iftardan sonra farklı mahallelerimizde hemşehrilerimiz ile bir araya geldik. Termeli komşularımızın evlerine, gönüllerine iftar sofralarına konuk olduk. Hep birlikte, hep beraber ramazan güzelliğini paylaşmanın mutluluğunu yaşadık." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:40 Kaynak: AA
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