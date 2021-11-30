Öğle saatlerinde Devrek Terminali'nde meydana gelen olayda yağış sırasında terminalin asma tavanı, su almaya başladı. Görevlilerin dikkatiyle terminal boşaltıldı. Bir süre sonra asma tavan, büyük gürültüyle çöktü.
Terminalin kapısında bekleyen görevli ise tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Terminalin boşaltılmasıyla olası facianın önüne geçilirken, tavanın çökme anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Terminalde onarım çalışması yapılacağı belirtildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Terminalin su alan asma tavanı çöktü, görevli mucize eseri kurtuldu! - Son Dakika