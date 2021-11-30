Terminalin su alan asma tavanı çöktü, görevli mucize eseri kurtuldu! - Son Dakika

Terminalin kapısında bekleyen görevli ise tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Terminalin boşaltılmasıyla olası facianın önüne geçilirken, tavanın çökme anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Öğle saatlerinde Devrek Terminali'nde meydana gelen olayda yağış sırasında terminalin asma tavanı, su almaya başladı. Görevlilerin dikkatiyle terminal boşaltıldı. Bir süre sonra asma tavan, büyük gürültüyle çöktü.

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