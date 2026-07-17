Antalya'da kavurucu sıcak: 43 derece - Son Dakika
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Antalya'da kavurucu sıcak: 43 derece

17.07.2026 15:57
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Antalya'da etkili olan sıcak hava dalgasıyla termometreler 43 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar ve turistler, Konyaaltı Sahili başta olmak üzere sahile akın ederek denize girip gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Antalya kent merkezinde hava sıcaklığı 36 derece, nem oranı yüzde 42 olarak ölçülürken, termometreler öğle saatlerinde 43 dereceyi gösterdi. Rüzgarın hızı ise saatte 4 kilometre olarak kaydedildi. Konyaaltı kıyılarında deniz suyu sıcaklığının yaklaşık 29 derece olduğu kentte, güneş altında bulunan termometreler ise 43 dereceyi gördü. Yaz mevsiminin en sıcak günlerinden birinin yaşandığı kentte, öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu azalırken, sahil kesimlerinde hareketlilik yaşandı. Kimileri Konyaaltı Sahili'nde Akdeniz'in serin sularına girerek sıcak havadan korunmaya çalışırken, kimileri de şemsiye atlarında ve ağaçların gölgesinde serinlemeyi tercih etti.

Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar ve turistlerin yanı sıra, çok sayıda kişinin sahil boyunca bulunan ağaçların altında oturarak serinlemeye çalıştığı görüldü. Bazı aileler gölgelik alanlarda vakit geçirirken, bazı tatilciler ise şemsiyelerin altında dinlenmeyi tercih etti. Sahilde gün boyu yaşanan yoğunluk dikkat çekerken, güneşlenmeyi tercih edenler de sıcak havaya aldırış etmeden şezlonglarda vakit geçirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Antalya'da kavurucu sıcak: 43 derece - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kavurucu sıcak: 43 derece - Son Dakika
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