Son Dakika Haberleri: Teröre Destek Veren Ülkelere Karşı Şimdi Türk Birliği Zamanıdır"

Teröre Destek Veren Ülkelere Karşı Şimdi Türk Birliği Zamanıdır"

34 dakika önce

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nail Çelebi, "Yeni yılda zulme uğrayan Türk ve Müslüman toprağı kalmasın.

Teröre Destek Veren Ülkelere Karşı Şimdi Türk Birliği Zamanıdır
Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nail Çelebi, "Yeni yılda zulme uğrayan Türk ve Müslüman toprağı kalmasın. Türk'e, Müslüman'a olan düşmanlık ve terör saldırısı son bulsun. Teröre destek veren ülkelere karşı şimdi Türk birliği zamanıdır." dedi.

Türk Dünyası Parlamenterler Birliğince, Türkiye, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetlerinden milletvekillerinin de katılımıyla baharın habercisi kabul edilen Nevruz Bayramı dolayısıyla bir restoranda program düzenlendi.

Protokol üyeleri, programda yakılan ateşin üstünden atlayarak Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nail Çelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, nevruzun 3 bin yıldır Türk'ün bayramı olarak kutlandığını söyledi.

Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutlayan Çelebi, "Yeni yılda zulme uğrayan Türk ve Müslüman toprağı kalmasın. Türk'e, Müslüman'a olan düşmanlık ve terör saldırısı son bulsun. Teröre destek veren ülkelere karşı şimdi Türk birliği zamanıdır. Buradan Türk Cumhuriyetleri liderlerine sesleniyorum. Artık Türk devletleri bir araya gelmeli ve Avrupa Birliği gibi bir Türk Birliği kurmalıdır." diye konuştu.

Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev de Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, Azerbaycan olarak Türkiye'nin her zaman yanında bulunduklarını aktardı.

Azerbaycan'ın Karabağ problemi olduğuna işaret eden Aliyev, bu problemin dünyada tanınmasında Türkiye'nin emeğine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:27 Kaynak: AA

Çelebi, Güncel
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