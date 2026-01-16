Teröristler Tabka'ya Geldi - Son Dakika
Teröristler Tabka'ya Geldi

16.01.2026 22:23
PKK elebaşları Mihraç Ural ve Fehman Hüseyin'in Tabka kentine geldiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu, terörist Mihraç Ural ile Fehman Hüseyin'in Fırat Nehri'nin batısındaki Tabka kentine geldiğini duyurdu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, Suriye ordusunu kaynak gösterdiği haberinde, terör örgütü PKK elebaşlarından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in Fırat'ın batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği bölgedeki Tabka kentine geldiğini belirtti.

Terörist elebaşı Hüseyin'in "YPG/SDG'li teröristleri Suriye halkı ve ordusuna yönelik saldırılarda yönettiği" kaydedilen haberde, terörist Mihraç Ural'ın da aynı kente geldiği ve örgüte katıldığı vurgulandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te düzenlenen ve 52 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırının sanığı terörist Ural, devrik Beşşar Esed rejiminin bir kısım milis güçlerini komuta ettiği dönemde sivillere yönelik katliamlarıyla biliniyordu.

Ural'ın adı ayrıca, 3 Mayıs 2013'te, Suriye'nin Tartus kentinde Sünnilerin yaşadığı Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişiyi öldürdüğü katliamda da geçti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Fehman Hüseyin, Mihraç Ural, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Güncel, Tabka, PKK, Son Dakika

