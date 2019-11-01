Teröristlerin sığınakları imha edildi

MUŞ'un Şenyayla bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda, yaşam malzemesi dolu 3 sığınak imha edildi.

Muş Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Şenyayla bölgesine hava destekli operasyon düzenledi. 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Ulanık'ın isminin verildiği operasyonda 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda arama yapan jandarma, kullanıma hazır EYP düzeneği, av tüfeği, 40 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 12 adet av tüfeği kartuşu, akü, spiral makinesi, 320 kilo gıda ve 68 muhtelif yaşam malzemesi, ile bol miktarda tıbbi malzeme ele geçirildi. Sığınaklar, jandarma tarafından imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.