Son Dakika Haberleri: Terörle mücadelede başarı gösteren askerlere belge verildi
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Terörle mücadelede başarı gösteren askerlere belge verildi

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde terörle mücadelede başarı gösteren ve ilçeden tayin olan askeri personellere başarı belgesi verildi.

Terörle mücadelede başarı gösteren askerlere belge verildi, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde terörle mücadelede başarı gösteren ve ilçeden tayin olan askeri personellere başarı belgesi verildi.

Sason 7. Jandarma Tabur Komutanlığında düzenlenen törende askerlerle bir araya gelen Kaymakam Abdullah Özadalı, yürütülen çalışmalarda gösterdikleri örnek davranış, gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı jandarma personeline teşekkür ederek, başarı belgesi verdi. 7. Jandarma Tabur Komutanlığı yemekhanesinde düzenlenen törene Kaymakam Abdullah Özadalı, 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya ve çok sayıda askeri personel katıldı. - BATMAN
Jandarma, Batman, Sason, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:20 Kaynak: İHA
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