Terörle mücadelede başarı gösteren askerlere belge verildi
1 saat önce
Batman'ın Sason ilçesinde terörle mücadelede başarı gösteren ve ilçeden tayin olan askeri personellere başarı belgesi verildi.
Batman Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:20 Kaynak: İHA
'ın Sason
ilçesinde terörle mücadelede başarı gösteren ve ilçeden tayin olan askeri personellere başarı belgesi verildi.
Sason 7. Jandarma
Tabur Komutanlığında düzenlenen törende askerlerle bir araya gelen Kaymakam Abdullah Özadalı, yürütülen çalışmalarda gösterdikleri örnek davranış, gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı jandarma personeline teşekkür ederek, başarı belgesi verdi. 7. Jandarma Tabur Komutanlığı yemekhanesinde düzenlenen törene Kaymakam Abdullah Özadalı, 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya
ve çok sayıda askeri personel katıldı. - BATMAN
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