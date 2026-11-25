TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında İzleme Komisyonu için harekete geçti.

Kanunun 7'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca oluşturulacak komisyon için AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıklarına resmi yazı gönderildi.

İSİMLER İÇİN SON TARİH 30 KASIM

TBMM Başkanlığı tarafından iletilen yazıda, siyasi partilerden komisyonda görevlendirecekleri milletvekillerinin isimlerini 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar bildirmeleri istendi.

Komisyonun çalışmalarına gecikmeden başlayabilmesi için partilerin belirtilen süre içerisinde üye bildirimlerini tamamlaması bekleniyor.

19 KİŞİLİK KOMİSYONDA PARTİLERİN ÜYE DAĞILIMI

Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin milletvekili sayılarına göre belirlenen 19 kişilik komisyonun dağılımı şöyle:

AK Parti 9

Yeni Parti 3

DEM Parti 2

MHP 2

CHP 1

İYİ Parti 1

Yeni Yol Partisi 1

Toplam 19

KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, daha önce yaptığı açıklamada komisyonun bütçe görüşmelerinin Genel Kurul aşaması başlamadan çalışmalarına başlamasını hedeflediklerini belirtmişti. İlk toplantıda komisyonun çalışma usul ve esaslarının, karar alma yönteminin ve ele alınacak konuların belirlenmesi bekleniyor.