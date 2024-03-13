ABD Mahkemesi, Terraform Labs ve Dentons İş Birliğine Onay Verdi - Son Dakika
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Kripto

ABD Mahkemesi, Terraform Labs ve Dentons İş Birliğine Onay Verdi

ABD Mahkemesi, Terraform Labs ve Dentons İş Birliğine Onay Verdi

ABD'deki bir mahkeme, Blockchain sektörünün tanınmış şirketlerinden olan Terraform Labs'ın, SEC tarafından açılan davada kendisini temsil etmesi için Dentons hukuk firması ile çalışmasına izin verdi. Karar, Terraform'un alacaklıları ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Adalet Bakanlığı'nın itirazlarına rağmen geldi.

13.03.2024 17:11
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ABD'deki bir mahkeme, Blockchain sektörünün tanınmış şirketlerinden olan Terraform Labs'ın, SEC tarafından açılan davada kendisini temsil etmesi için Dentons hukuk firması ile çalışmasına izin verdi.

ABD Mahkemesi, Terraform Labs ve Dentons İş Birliğine Onay Verdi

ABD'nin önde gelen hukuk firmalarından Dentons, kripto para devi Terraform Labs'ın iflas sürecinde hukuki temsilciliğini üstlenmeye hazırlanıyor. Bu karar, Terraform'un alacaklıları ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Adalet Bakanlığı'nın itirazlarına rağmen geldi.

Terraform, 2023 yılı boyunca avukatlık ücretlerine 166 milyon dolar gibi astronomik bir rakam ödemesi yaptı. Bu durum, alacaklıların Terraform'un varlıklarına erişimini zorlaştırdı ve Dentons'un işe alınmasıyla ilgili endişelere yol açtı.

Son kararla birlikte ABD İflas Mahkemesi Yargıcı Brendan Shannon, Dentons'un Terraform'a hukuki destek sağlamasına onay verdi. Yargıç Shannon, hukuki masrafların Terraform'un kısıtlı kaynakları için "gerekli ve uygun" bir kullanım olduğuna kanaat getirdi.

Terraform Labs, özellikle başarısız Terra platformu ve LUNA tokenleri ile tanınıyor. Mayıs 2022'de yatırımcıların platformdan kitlesel para çekişleri, LUNA tokeninin değerinin yüzde 99 oranında düşmesine ve Terra ekosisteminin çökmesine yol açtı.

Bu gelişmelerin ardından Terraform, Ocak 2024'te SEC ve Terraform'un kurucu ortağı Do Kwon aleyhinde açılan bir dava ile karşı karşıya kaldı. Dentons, Terraform'un iflas sürecinin bir parçası olarak bu davada da şirketin savunmasını üstlenecek.

Dentons'un işe alınması, Terraform'un iflas sürecinin en önemli gelişmelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Konu hakkında açıklama yapan uzmanlara göre Dentons'un deneyimi ve uzmanlığı, Terraform'un alacaklılarının haklarını korumasına ve şirketin varlıklarının adil bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olabilir.

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