Ters Yolda Giden Taksiciye Büyük Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Ters Yolda Giden Taksiciye Büyük Ceza

Ters Yolda Giden Taksiciye Büyük Ceza
07.01.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Bayraklı'da ters yönde giden taksi sürücüsüne 16.613 TL ceza kesildi ve ehliyeti geçici alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ters yönde seyreden taksi sürücüsüne 16 bin 613 TL ceza kesilirken, sürücü belgesine de geçici süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptıkları denetimlerde "Ters yönde giden taksi sürücüsü" başlıklı paylaşımı ihbar kabul ederek incelemeye aldı. Görüntüleri analiz eden ekipler, 35 T 6623 plakalı ticari taksinin Bayraklı ilçesi Yavuz Caddesi üzerinde ters yönde seyir halinde olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda aracın sürücüsünün S.D. (23) olduğu belirlendi. Polis ekiplerince ulaşılan sürücüye ihlale ait görüntüler izletildi. S.D.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 16 bin 613 TL idari para cezası uygulanırken ehliyetine de geçici olarak el konuldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ters Yolda Giden Taksiciye Büyük Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:53:50. #7.11#
SON DAKİKA: Ters Yolda Giden Taksiciye Büyük Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.