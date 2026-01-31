Ters Yöne Geçen Sürücüye Ceza

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otoyol gişesinden ters istikamette geçen sürücüye idari işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, henüz kimliği ve kullandığı hafif ticari aracın plakası öğrenilemeyen bir sürücü, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'ndaki Bursa Kuzey Gişeleri'nden İstanbul istikametine giriş yaptı.

Aynı sürücü, daha sonra ters şeritten gelerek gişelerden yeniden geçti.

Jandarma ekipleri, sürücüye ilgili kanun gereği idari işlem yaptı.

O anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.