Ters yöne giren otomobil ile servis midibüsü çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Ters yöne giren otomobil ile servis midibüsü çarpıştı: 4 yaralı

28.02.2021 01:15

Ters yöne giren otomobil ile servis midibüsü çarpıştı: 4 yaralı Tekirdağ'da ters yöne giren otomobil ile servis midibüsü çarpıştı.

Ters yöne giren otomobil ile servis midibüsü çarpıştı: 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da ters yöne giren otomobil ile servis midibüsü çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Tekirdağ'ın Muratlı- Süleymanpaşa karayolu 1. Km üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Muratlı'dan Süleymanpaşa istikametine doğru ilerleyen İdris Ö. yönetimindeki 59 ADK 673 plakalı otomobil ters yöne geçerek; Süleymanpaşa'dan Muratlı yönüne doğru seyreden Kazım S. sevk ve idaresindeki 59 J 6045 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis midibüsü yan yatarak orta refüje çıkarken, otomobil ise büyük hasar gördü.

Servis midibüsünde ve otomobilde sıkışan birer kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Otomobil sürücüsü İdris Ö. ile otomobildeki yolcular A.U. ve B.U. ambulanslarla Namık Kemal Araştırma Hastanesi ve Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. A.U. adlı yaralı Muratlı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Namık Kemal Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Servis midibüsü sürücüsü Kazım S. ise kazayı yara almadan atlatırken, servis midibüsündeki Serkan adlı yolcu ambulansla Namık Kemal Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Olay yerine yakınlarını görmek için gelen bir bayan ise fenalaşarak bayıldı. 112 Acil Servis ekipleri bayılan bayana da müdahale etti.

Kaza bölgesine gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekipleri yol güvenliğini sağladı. Trafik akışı diğer şeritten verildi.

Kaza ilişkin soruşturma başlattı.

Ters yöne giren otomobil ile servis midibüsü çarpıştı: 4 yaralı
Ters yöne giren otomobil ile servis midibüsü çarpıştı: 4 yaralı
Ters yöne giren otomobil ile servis midibüsü çarpıştı: 4 yaralı
Ters yöne giren otomobil ile servis midibüsü çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ, Otomobil, Muratlı, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ters yöne giren otomobil ile servis midibüsü çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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