Tesla'nın kapılarındaki gizli tehlike

Tesla'nın tasarımıyla üzerinde çok konuşulan gizli kapı kolları ölümcül bir kazadan sorumlu tutuluyor.







ABD Florida'da Tesla Model S kullanan 48 yaşındaki anestezi uzmanı Dr. Omar Awan, şubat ayında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmişti. Bir palmiye ağacına çarpan Awan, yangın ve duman nedeniyle araçtan çıkamamıştı.



Bu kazanın görülen davasında yapılan inceleme sonucu, Tesla Model S'in içeri doğru gizlenen kapı kolları nedeniyle yardıma giden polis memurunun kapıyı açamaması ve Omar Awan'ın herhangi bir iç kanama veya kırığının olmadığı, dumandan etkilenerek öldüğü tespit edildi. Yangının ise aracın bataryasından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.



Tesla'nın kapı kolları içeri doğru gizlendiği için başka bir şekilde kapıları açmak mümkün olamıyor ve bu nedenle markaya çok sayıda şikayet geldiği de biliniyor.



Consumer Report'un 2015 yılında yer verdiği bozulan kapı kolları hakkındaki şikayetleri, özellikle Model S kullanıcılarının en çok yoğunlaştığı sorun. Kapı kolları sadece bozulduğunda değil, kırılma ve donma gibi nedenlerle de kullanılamaz hale gelebiliyor.



Awan'ın Tesla'sı kaza sırasına alev aldığı için kurtarma operasyonu sırasında itfaiyenin de alevlere birden çok defa müdahale ettiği de raporda yer alıyor.



Lityum-iyon pillerin yanabilme riski ise sadece Model S'e ait bir sorun değil. Geçtiğimiz yıl 18 yaşındaki bir sürücü de Tesla model aracının kontrolünü kaybederek, duvara çarpmış ve bataryanın patlamasıyla oluşan yangında yaşamını yitirmişti. Bu kaza da San Fransisko'daki San Jose mahkemesinde tutanaklara, bataryanın patlamaması halinde yaralanma bile olmayacak bir kaza olarak geçmişti.



Tesla'dan bu konularda herhangi bir açıklama henüz gelmiş değil.



