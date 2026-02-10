Texas'ta Tartışma Sonrası Cinayet - Son Dakika
Texas'ta Tartışma Sonrası Cinayet

10.02.2026 23:00
Lucy Harrison, Trump hakkında tartıştıktan sonra babası tarafından vurularak öldürüldü.

ABD'nin Texas eyaletinde babası tarafından silahla vurularak öldürülen İngiliz kadının, olaydan önce babasıyla ABD Başkanı Donald Trump hakkında tartıştığı öne sürüldü.

BBC'nin haberine göre, 23 yaşındaki Lucy Harrison'ın 10 Ocak 2025'te Dallas yakınlarındaki Prosper kasabasında babası Kris Harrison tarafından öldürülmesine dair dava, İngiltere'nin Cheshire bölgesinde başladı.

Duruşmada ifade veren Lucy'nin erkek arkadaşı Sam Littler, olay günü kız arkadaşının babasıyla Trump hakkında "büyük bir tartışma" yaşadığını iddia etti.

Littler, Trump'ın ikinci dönem için yemin etmeye hazırlandığı sürece ilişkin konuşmanın tansiyonu yükselttiğini aktardı.

Tartışmanın ardından havaalanına gitmelerine yaklaşık yarım saat kala Lucy'nin mutfakta olduğunu, babasının elinden tutarak onu zemin kattaki yatak odasına götürdüğünü ve yaklaşık 15 saniye sonra silah sesi duyduğunu anlattı.

Duruşmaya katılmayan Kris Harrison, mahkemeye gönderdiği yazılı ifadede olay günü alkol aldığını itiraf ederken, tetiğe basıp basmadığını hatırlamadığını kaydetti.

Kris Harrison, olaya ilişkin ilk ifadesinde ise olay sırasında kızına yatak odasında komodinin içinde sakladığı Glock marka 9 milimetrelik yarı otomatik tabancayı göstermek istediği, silahı kaldırdığı anda bir patlama sesi duyduğunu ve kızının yere düştüğünü belirtmişti.

Duruşma, adli tıp yetkilisinin kararını açıklaması beklenen çarşamba gününe ertelendi.

Kaynak: AA

Donald Trump, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

