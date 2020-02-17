TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - BB Erzurumspor: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adanaspor, evinde BB Erzurumspor'u ağırladı.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - BB Erzurumspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adanaspor, evinde BB Erzurumspor'u ağırladı. Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.


Maçtan dakikalar


1. dakikada Erzurumspor'un atağında defansın arkasına atılan topu alan Emrah'ın aşırtma şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.


33. dakikada Erzurumspor'da topla buluşan Obertan, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda topu önüne alan Emrah, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emrah'ın sert şutunda kaleci Karacic, topu ayaklarıyla kornere çeldi.


41. dakikada Adanaspor'da Diop topu rakip oyuncudan aldı. Diop, defansın arkasına sarkan Ahmet'e ara pasını gönderdi. Ahmet'in aşırtma vuruşunda kaleci Sehic, topa son anda dokundu ve kornere gönderdi.


64. dakikada sol kanattan atak geliştiren Erzurumspor'da Oltan çalımlarla çizgiye indi. Oltan, topu ceza sahası yayı üzerindeki Ömer'e gönderdi. Ömer, topu bekletmeden arka direğe sokulan Emrah'a gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Emrah'ın sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.


Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Yasin Kol xx, Cemal Bingül xx, Emrah Ünal xx


Adanaspor: Goran xxx, Hakan xx, Seyfettin xx, Canberk xx, Savaş xx, Hakan B. xx (Umut dk. 87 ?), Diop xx, Ahmet xx, Furkan xx (Sami Can dk. 69 x), Eren xx, Eze xx (Roni dk. 57 x)


Yedekler: Mustafa, Özer, Uğurcan, Evren, Sinan, Utku, Bagayoko


Teknik Direktör: Eyüp Arın


BB Erzurumspor: Sehic xx, Aykut xx, Osman xx, Cenk xx (Ömer dk. 62 x), Mücahit xx, Emrah xx, Scuk xx, Murat xx, Obertan xx (Yusuf dk. 84 ?), Sissoko xx (Hamroun dk. 71 x), Oltan xx


Yedekler: Batuhan, Hasan, Mahamadou, Kayacan


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Sarı Kartlar: Diop, Hakan, Roni, Ahmet, Eren (Adanaspor), Murat (BB Erzurumspor) - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Emrah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
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