TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altay: 3 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altay: 3

14.03.2021 18:11
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altay: 3, System.String[]

TFF 1. Lig'in 26. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Altay'ı konuk etti.

TFF 1. Lig'in 26. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Altay'ı konuk etti. Mücadele İzmir ekibinin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar:

15. dakikada Erhan Çelenk'in pası ile kaleci Atilla ile karşı karşıya kalan Kappel topu ağlara gönderdi. 0-1

41. dakikada Paixao'nun düşülmesi ile kazanılan serbest atışta topun başına geçen Mehmet Erdem Uğurlu'nun direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

51. dakikada Mehmet Erdem'in ortasında ceza sahası içinde Kappel'in şutu kaleyi bulmadı.

62. dakikada gKappel'in ceza sahası içine ortalığı topa gelişine vuran Thiam'ın şutu az farkla auta çıktı.

89. dakikada Arb Manaj'ın düşülmesi ile kazanılan serbest atışı kullanan Taşkın Çalış'ın sert şutu kaleci Cihan'da kaldı.

90+4. dakikada Altay atağında topla buluşan Cebrail Karayel'in şutu filelere gitti. 0-3

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Yasin Kol xx, Ömer Faruk Özkoç xx, Cemal Alpay xx

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Batuhan İşçiler xx, Oğuzhan Çapar xx (Taşkın Çalış dk. 46 x), Doğa İşeri xx, Mert Örnek xx (Roman Bezjak dk. 82 ?), Cumali Bişi xx, İbrahim Halil Çolak xx (Nemanja Mihajlovic dk. 46 x), Sedat Dursun x, Muhammed Enes Durmuş xx (Enes İslam İlkin dk. 67 x), Antonio Mrsic xx (Abdulkadir Özgen dk. 67 x), Arb Manaj xx

Yedekler: Yiğithan Kır, Abraham Nwankwo, Hasan Özkan, Anıl Taşdemir

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Cebrail Karayel xx, Berkay Sülüngöz xx, Murat Akça xx, Mehmet Erdem Uğurlu xxx (Rıdvan Şimşek dk. 73 x), Jasmin Scuk xxx, Thiam xx (Zeki Yıldırım dk. 80 ?), Erhan Çelenk xx (Ziya Alkurt dk. 73 x), Leandro Kappel xx (Deniz Kadah dk. 86 ?), Regattın xx, Paixao xx (Marcio da Costa dk. 86 ?)

Yedekler: Eren Karataş, Lokman Gör, İlhan Depe, Eren Erdoğan, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Kappel (dk. 15), Mehmet Erdem Uğurlu (dk. 41), Cebrail Karayel (dk. 90+4) (Altay)

Kırmızı kart: Yusuf Şimşek (Teknik Direktör) (Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: Oğuzhan Çapar, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Cumali Bişi (Balıkesirspor), Berkay Sülüngöz, Jasmin Scuk (Altay) - BALIKESİR

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altay: 3
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altay: 3
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altay: 3
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altay: 3
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altay: 3
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altay: 3
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altay: 3
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altay: 3
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altay: 3
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altay: 3
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altay: 3
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altay: 3
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altay: 3

Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Mehmet Erdem, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altay: 3 - Son Dakika Spor


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