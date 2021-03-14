TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altay: 3

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Cebrail Karayel xx, Berkay Sülüngöz xx, Murat Akça xx, Mehmet Erdem Uğurlu xxx (Rıdvan Şimşek dk. 73 x), Jasmin Scuk xxx, Thiam xx (Zeki Yıldırım dk. 80 ?), Erhan Çelenk xx (Ziya Alkurt dk. 73 x), Leandro Kappel xx (Deniz Kadah dk. 86 ?), Regattın xx, Paixao xx (Marcio da Costa dk. 86 ?)

89. dakikada Arb Manaj'ın düşülmesi ile kazanılan serbest atışı kullanan Taşkın Çalış'ın sert şutu kaleci Cihan'da kaldı.

41. dakikada Paixao'nun düşülmesi ile kazanılan serbest atışta topun başına geçen Mehmet Erdem Uğurlu'nun direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

15. dakikada Erhan Çelenk'in pası ile kaleci Atilla ile karşı karşıya kalan Kappel topu ağlara gönderdi. 0-1

TFF 1. Lig'in 26. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Altay'ı konuk etti. Mücadele İzmir ekibinin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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